У Києві оголосили повітряну тривогу: що загрожує столиці

Один із ворожих "Шахедів" рухається через Бровари в напрямку Києва.

Увечері в четвер, 20 лютого, у місті Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

"Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - закликають мешканців та гостей столиці.

У моніторингових каналах повідомляють, що один із ворожих "Шахедів" рухається через Бровари в напрямку Києва.

О 22:07 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці працює ППО.

"На місто заходять кілька БпЛА. Перебувайте в укриттях!" - написав він.

Загалом у повітряному просторі - три десятки російських дронів.

Нагадаємо, російські безпілотники в ніч проти 20 лютого атакували Київщину. В області працювали сили ППО, збивши ворожі цілі.

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