Обіцяли ухилянтам переправити до ЄС за 15 тисяч доларів: у Києві викрили незаконну схему

Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі.

Двоє 27-річних киян організували схему переправлення ухилянтів через кордон до Молдови поза пунктами пропуску. За 15 тисяч доларів вони гарантували клієнтам "трансфер" до Європейського Союзу.

Про це повідомила поліція Києва.

"Ділки підшукували чоловіків, бажаючих уникнути мобілізації, й пропонували їм "трансфер" до кордону з республікою Молдова, де військовозобов’язані в обхід пунктів пропуску перетинали кордон й надалі прямували до країн Європейського союзу. Вартість такої послуги для "клієнтів" коштувала 15 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні.

Зловмисників затримали під час отримання повної суми за "послугу". Наразі їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, прикордонники врятували порушника кордону, який не вмів плавати, але поліз в Тису.

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