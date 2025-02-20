У Києві чоловік "замінував" будівлю в урядовому кварталі: що йому загрожує (фото)

38-річний мешканець Солом’янського району на момент вчинення злочину був п’яним і не зміг пояснити свої дії.

У Києві чоловік "замінував" будівлю в урядовому кварталі.

Про це повідомила поліція Києва.

До поліції Києва на спецлінію "102" подзвонив чоловік та повідомив про закладену вибухівку в одній з будівель урядового кварталу. Співробітники поліції та фахівці вибухотехнічної служби вирушили на місце та перевірили приміщення й прилеглу територію – інформація не підтвердилась.

"Під час подальших розшукових дій оперативники встановили, що хибний дзвінок здійснив 38-річний мешканець Солом’янського району. Останній на момент вчинення злочину перебував в стані алкогольного сп’яніння й не зміг пояснити свої дії", – йдеться у повідомленні.

Під час дзвінка 38-річний мешканець Солом'янки був п'яним / Фото: Поліція Києва / Facebook

Слідчі затримали чоловіка та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками.

Псевдомінер не зміг пояснити свої дії / Фото: Поліція Києва / Facebook

За хибний виклик псевдомінеру загрожує до шести років ув’язнення.

Нагадаємо, у Львові чоловік "замінував" будинок, а сам заснув.

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