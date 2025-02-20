Київщину атакували ворожі безпілотники: оприлюднено фото наслідків

В області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

Ворожі безпілотники в ніч на 20 лютого знову атакували Київщину.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі, передає Київська ОВА.

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано.

Постраждалих серед населення немає.

Атака ворожих дронів на Київщину / Фото: ДСНС у Київській області

Унаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджені приватні будинки та легкові автомобілі в двох районах області.

Атака ворожих дронів на Київщину / Фото: ДСНС у Київській області

У Білоцерківському районі пошкоджено вісім приватних будинків та чотири автомобілі. У будинках вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі та фасади. Також вибито скління у квартирах багатоквартирного житлового будинку.

Атака ворожих дронів на Київщину / Фото: ДСНС у Київській області

У Вишгородському районі пошкоджено чотири приватні будинки, автомобіль та господарські будівлі.

Атака ворожих дронів на Київщину / Фото: ДСНС у Київській області

Усім постраждалим власникам житла буде надана необхідна допомога.

Атака ворожих дронів на Київщину / Фото: ДСНС у Київській області

Оперативні служби продовжують фіксацію наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, у Херсоні російська керована авіабомба влучила у 10-поверхівку: оприлюднено відео наслідків.

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