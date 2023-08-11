Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве прогремели взрывы

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
9437
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве прогремели взрывы

Фото: ТСН.ua

В военной администрации заявили о ракетной атаке и работе ПВО.

В Киеве прогремели несколько взрывов во время воздушной тревоги и после предупреждения о ракетной опасности.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua и подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

"Взрывы в городе. Находитесь в укрытиях!" – заявил Кличко.

В Киевской ОВА сообщили о ракетной атаке и заявили, что в области работают силы ПВО

"Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников!"– подчеркнули в ОВА.

Напомним, утром 11 августа по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета в России истребителя МиГ-31К, являющегося носителем ракет "Кинжал".

Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках "Кинжалов" в направлении Киевщины.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
9437
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация