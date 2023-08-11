В Киеве прогремели взрывы

В военной администрации заявили о ракетной атаке и работе ПВО.

В Киеве прогремели несколько взрывов во время воздушной тревоги и после предупреждения о ракетной опасности.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua и подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

"Взрывы в городе. Находитесь в укрытиях!" – заявил Кличко.

В Киевской ОВА сообщили о ракетной атаке и заявили, что в области работают силы ПВО

"Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников!"– подчеркнули в ОВА.

Напомним, утром 11 августа по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета в России истребителя МиГ-31К, являющегося носителем ракет "Кинжал".

Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках "Кинжалов" в направлении Киевщины.

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