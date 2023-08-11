Часть Киево-Печерской лавры закрыли для посетителей: что там происходит (видео)

Для посетителей с 11 августа был временно закрыт доступ на территорию Печерского монастыря Киево-Печерской лавры.

Об этом свидетельствует информация на сайте Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".

"Согласно приказу Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" с 7:00 11 августа 2023 года временно прекращен доступ для всех посетителей на территорию Нижней Лавры (где расположен мужской монастырь Киево-Печерская лавра) за исключением священнослужителей, монахов и работников мужского монастыря", – говорится в сообщении заповедника.

Там отметили, что для совершения богослужений и посещения открыт храм во имя прп. Агапита Печерского у входа в Нижнюю Лавру.

Что сейчас происходит в лавре

Заметим, что утром возле гостиничных корпусов лавры появились вооруженные правоохранители. Об этом свидетельствует видео из соцсетей.

Ситцация на территории Киево-Печерской лавры 11 августа/Скриншот

Полиция уже вывела за пределы территории лавры верующего УПЦ МП, который упорно отстаивал свою позицию, но не был монахом.

Ситцация на территории Киево-Печерской лавры 11 августа/Скриншот

Территорию Нижней Лавры закрыли для посетителей: что там происходит 11 августа

Напомним, 10 августа Хозяйственный суд Киева обязал Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру (мужской монастырь) вернуть имущество Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Речь идет о возвращении музею 79 объектов Нижней Лавры.

В июле Свято-Успенская Киево-Печерская лавра проиграла суд заповеднику "Киево-Печерская лавра" по делу об устранении препятствий в пользовании имуществом. Поэтому монахи УПЦ МП обязаны были освободить помещение лавры до 4 июля.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "В МП борются за Лавру! На суд пришел освобожденный под залог скандальный митрополит"

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