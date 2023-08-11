Часть Киево-Печерской лавры закрыли для посетителей: что там происходит (видео)

Исключение – священнослужители, монахи и работники мужского монастыря.
Для посетителей с 11 августа был временно закрыт доступ на территорию Печерского монастыря Киево-Печерской лавры.
Об этом свидетельствует информация на сайте Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".
"Согласно приказу Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" с 7:00 11 августа 2023 года временно прекращен доступ для всех посетителей на территорию Нижней Лавры (где расположен мужской монастырь Киево-Печерская лавра) за исключением священнослужителей, монахов и работников мужского монастыря", – говорится в сообщении заповедника.
Там отметили, что для совершения богослужений и посещения открыт храм во имя прп. Агапита Печерского у входа в Нижнюю Лавру.
Что сейчас происходит в лавре
Заметим, что утром возле гостиничных корпусов лавры появились вооруженные правоохранители. Об этом свидетельствует видео из соцсетей.
Полиция уже вывела за пределы территории лавры верующего УПЦ МП, который упорно отстаивал свою позицию, но не был монахом.
Напомним, 10 августа Хозяйственный суд Киева обязал Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру (мужской монастырь) вернуть имущество Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Речь идет о возвращении музею 79 объектов Нижней Лавры.
В июле Свято-Успенская Киево-Печерская лавра проиграла суд заповеднику "Киево-Печерская лавра" по делу об устранении препятствий в пользовании имуществом. Поэтому монахи УПЦ МП обязаны были освободить помещение лавры до 4 июля.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "В МП борются за Лавру! На суд пришел освобожденный под залог скандальный митрополит"
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