У Києві пролунали вибухи

У військовій адміністрації заявили про ракетну атаку і роботу ППО.
У Києві пролунали кілька вибухів під час повітряної тривоги та після попередження про ракетну небезпеку.
Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua і підтвердив мер Києва Віталій Кличко.
"Вибухи в місті. Перебувайте в укриттях!" – заявив Кличко.
У Київській ОВА повідомили про ракетну атаку і заявили, що в області працюють сили ППО
"Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників!"– наголосили в ОВА.
Нагадаємо, вранці 11 серпня по всій Україні оголошена повітряна тривога через зліт у Росії винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".
Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски "Кинджалів" у напрямку Київщини.
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