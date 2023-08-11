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У Києві пролунали вибухи

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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У Києві пролунали вибухи

Фото: ТСН.ua

У військовій адміністрації заявили про ракетну атаку і роботу ППО.

У Києві пролунали кілька вибухів під час повітряної тривоги та після попередження про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua і підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

"Вибухи в місті. Перебувайте в укриттях!" – заявив Кличко.

У Київській ОВА повідомили про ракетну атаку і заявили, що в області працюють сили ППО

"Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників!"– наголосили в ОВА.

Нагадаємо, вранці 11 серпня по всій Україні оголошена повітряна тривога через зліт у Росії винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски "Кинджалів" у напрямку Київщини. 

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Перегляди
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