Одягав жіночий одяг і проникав до шкіл: як покарали педофіла, який у Києві та Львові чіплявся до дітей

Підозрюваного засудили до позбавлення волі та внесли до "реєстру педофілів".

Суд засудив до 10 років позбавлення волі педофіла, який перевдягався у жіночий одяг, проникав до шкіл та чіплявся до дітей.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, 49-річний чоловік у вересні 2021 року перевдягнувся у жіночий одяг, пробрався до однієї із шкіл Деснянського району міста Києва. Там він у вбиральні вчинив розпусні дії щодо 8-річної дівчинки.

Тоді його затримали правоохоронці, проте суд обрав йому запобіжний захід з можливістю внесення застави. Так житель Києва вийшов на волю та переховувався від слідства.

Педофіл перевдягався у жіночий одяг / Фото: Київська міська прокуратура

Злочинець переїхав до Львівської області та знову вчинив там сексуальне насильство щодо неповнолітніх. Тоді його затримали.

Суд визнав чоловіка винним та покарав на 10 років позбавлення волі. Також його внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, що після втечі з Києва, чоловік вкотре перевдягнувся в жіночий одяг та пробрався до однієї зі шкіл Львова. В туалеті він вимагав від 7-річної дівчинки, щоб та роздягнулася, проте дитину врятувала вчителька. Шукали педофіла у Львові тиждень.

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