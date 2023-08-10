Під Києвом власники мордували свого пітбуля, тримаючи у спеку на відкритому балконі: відео

Поліція вилучила собаку у безвідповідальних господарів та передала до притулку.

У Вишневому на Київщині поліцейські рятували пітбуля Герду, яку власники тримали на балконі у сильну спеку

Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

Про складну ситуацію правоохоронцям повідомили жителі багатоповерхівки міста Вишневе. З однієї квартири вони постійно чули собачий гавкіт та скавчання. Виявилось, що господарі постійно тримають собаку породи пітбуль на балконі, навіть у спеку.

Правоохоронці за фактом жорстокого поводження з твариною розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 299 ККУ).

Пітбуля у господарів вилучили та тимчасово прилаштували до притулку організації "В добрі руки".

Тримали в спеку на балконі: Поліцейські Київщини врятували пітбуля Герду Напередодні жителі багатоповерхівки міста Вишневе почали бити на сполох: з однієї квартири вони постійно чули собачий гавкіт та скавчання. Крім того, сусіди скаржились, що господарі постійно тримають пса бійцівської породи на балконі, навіть у спеку. Правоохоронці Бучанського управління поліції Київщини за фактом жорстокого поводження з твариною розпочали досудове розслідування [ч. 1 ст. 299 ККУ]. Поліцейські офіцери громади Артем Тимофєєв та Василь Хорошковський вилучили у господарів пітбуля. Герда тимчасово прилаштована до притулку організації «В добрі руки». Дізнавайтесь про оперативні та достовірні новини Київщини також на нашому Telegram-каналі https://t.me/policekyivregion . #поліція #поліціяКиївщини МВС України УНІАН Погляд Київщина - інформаційна агенція Телеканал "Прямий" Факти тижня Моя Київщина Погляд Київщина LIVE Телеканал "Прямий" Погляд Київщина - інформаційна агенція Телеканал ICTV Моя Київщина УНН. Українські Національні Новини КиївВлада - Новини Києва і області СТБ Факти тижня Телеканал ICTV Обозреватель УНІАН Опубліковано Поліція Київської області Четвер, 10 серпня 2023 р.

Нагадаємо, проти киянки, яка "зірвалася" на власного песика під час прогулянки, відкрили кримінальну справу.

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