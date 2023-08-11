Атака на Київ: уламки ракети впали на територію дитячої лікарні

На місці працюють екстрені служби.
Внаслідок ракетної атаки на Київ, 11 серпня, на територію однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки ракети. Зазначається, що вибухи пролунали в Оболонському районі.
Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко.
Попередньо, постраждалих та руйнувань немає.
"Екстренні служби слідують на місце", - йдеться у повідомленні.
Керівник КМВА Сергій Попко додав, дані щодо потерпілих та руйнувань з’ясовуються.
Нагадаємо, у п'ятницю, 11 серпня, під час повітряної тривоги в Україні було оголошено про ракетну небезпеку.
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