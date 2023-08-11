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Атака на Київ: уламки ракети впали на територію дитячої лікарні

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Атака на Київ: уламки ракети впали на територію дитячої лікарні

У Києві 11 серпня пролунали вибухи

На місці працюють екстрені служби.

Внаслідок ракетної атаки на Київ, 11 серпня, на територію однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки ракети. Зазначається, що вибухи пролунали в Оболонському районі.

Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

Попередньо, постраждалих та руйнувань немає.

"Екстренні служби слідують на місце", - йдеться у повідомленні.

Керівник КМВА Сергій Попко додав, дані щодо потерпілих та руйнувань з’ясовуються.

Нагадаємо, у п'ятницю, 11 серпня, під час повітряної тривоги в Україні було оголошено про ракетну небезпеку.

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Дата публікації
Перегляди
910
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