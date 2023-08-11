Атака на Киев: обломки ракеты упали на территорию детской больницы

На месте работают экстренные службы.
В результате ракетной атаки на Киев днем, 11 августа, на территорию одной из детских больниц столицы упали обломки ракеты. Отмечается, что взрывы прогремели в Оболонском районе.
Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.
Предварительно пострадавших и разрушений нет.
"Экстренные службы следуют на место", — говорится в сообщении.
Руководитель КМВА Сергей Попко добавил, данные по потерпевшим и разрушениям выясняются.
Напомним, в пятницу, 11 августа, во время воздушной тревоги в Украине было объявлено о ракетной опасности.
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