Частину Києво-Печерської лаври закрили для відвідувачів: що там відбувається (відео)

Для відвідувачів від 11 серпня був тимчасово закритий доступ на територію Печерського монастиря Києво-Печерської лаври.

Про це свідчить інформація на сайті Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

"Згідно з наказом Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з 7.00 11 серпня 2023 року тимчасово припинено доступ для всіх відвідувачів на територію Нижньої Лаври (де розташовано чоловічий монастир Києво-Печерська лавра) за винятком священнослужителів, ченців і працівників чоловічого монастиря", – йдеться в повідомленні заповідника.

Там зазначили, що водночас для звершення богослужінь і відвідування відкритий храм в ім’я прп. Агапіта Печерського біля входу до Нижньої Лаври.

Що зараз відбувається в лаврі

Зауважимо, що вранці біля готельних корпусів лаври з’явилися озброєні правоохоронці. Про це свідчить відео з соцмереж.

Ситцація на території Києво-Печерської лаври 11 серпня / Скриншот

Поліція вже вивела за межі території лаври вірянина УПЦ МП, який завзято відстоював свою позицію, але не був ченцем.

Ситцація на території Києво-Печерської лаври 11 серпня / Скриншот

Територію Нижньої Лаври закрили для відвідувачів: що там відбувається 11 серпня

Нагадаємо 10 серпня Господарський суд Києва зобов'язав Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру (чоловічий монастир) повернути майно Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра". Йдеться про повернення музею 79 об’єктів Нижньої Лаври.

Додамо, в липні Свято-Успенська Києво-Печерська лавра програла суд заповіднику "Києво-Печерська лавра" у справі про усунення перешкод у користуванні майном. Тож ченці УПЦ МП були зобов’язані звільнити приміщення лаври до 4 липня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "В МП борються за Лавру! На суд прийшов звільнений під заставу скандальний митрополит"

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