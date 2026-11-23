Где будут жить пострадавшие из Дымера

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Глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко в комментарии ТСН корреспонденту Максиму Чалому сообщил, что будет с людьми, которые вчера потеряли дома в Дымере Киевской области в результате российской атаки 22 ноября.

Удар по дому в Дымере: что будет с людьми, которые потеряли жилье

По словам Ткаченко, людей, нуждавшихся в отселении, сейчас поселили во временное жилье.

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«Все, кто нуждался в отселении, сейчас временно перемещены в жилье. Все условия необходимые есть», — говорит Ткаченко.

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Сейчас ожидается проведение экспертизы по уцелевшей части дома, чтобы понять, могут ли там безопасно жить люди.

«Если там будет возможность проживать, то сделаем все возможное. Поскорее подключить все коммуникации, люди будут отселены. Все, кто нуждался в отселении, сейчас получили его. Есть люди, которые отказались. Ряд причин: у кого свое дополнительное жилье, кто-то к родственникам, но всем помощь оказывается, кто в этом нуждается», — добавил Тимур Ткаченко.

Трагедия в Дымере 22 ноября: главное

Напомним, количество погибших в результате российской атаки беспилотниками на поселок Дымер Киевской области, которое произошло в ночь на 22 ноября, возросло до 11 человек после того, как спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного человека.

В результате российского удара в пятиэтажном жилом доме возник пожар, частично обрушился один из подъездов и разрушены квартиры с первого по пятый этаж, а взрывной волной также повредило расположенные рядом детский сад и магазин.

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Спасателям удалось локализовать пожар и эвакуировать девять жителей, но на месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция, работают экстренные службы, полиция и психологи, а возле дома дежурят люди, которые ждут известия о своих близких.

Как отметил президент Владимир Зеленский, комментируя удар по Дымеру и ход спасательных работ, всего в течение недели под российскими атаками оказались 20 регионов Украины. За этот период российская армия применила по украинской территории около 2700 беспилотников, около 1460 авиабомб и 165 ракет разных типов.

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