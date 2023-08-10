Под Киевом владельцы мордовали своего питбуля, держа в жару на открытом балконе: видео

Полиция изъяла собаку у безответственных хозяев и передала в приют.

В Вишневом в Киевской области полицейские спасали питбуля Герду, которую владельцы держали на балконе в сильную жару

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

О сложной ситуации правоохранителям сообщили жители многоэтажки города Вишневое. В одной из квартир они постоянно слышали собачий лай и визг. Оказалось, что хозяева постоянно держат собаку породы питбуль на открітом балконе, даже в жару.

Правоохранители по факту жестокого обращения с животным начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 299 УК).

Питбуля у хозяев изъяли и временно пристроили в приют организации "В добрые руки".

Держали в жару на балконе: Полицейские Киевщины спасли питбуля Герду Накануне жители многоэтажки города Вишневое начали бить тревогу: из одной квартиры они постоянно слышали собачий лай и визг. Кроме того, соседи жаловались, что хозяева постоянно держат собаку бойцовской породы на балконе, даже в жару. Правоохранители Бучанского управления полиции Киевской области по факту жестокого обращения с животным начали досудебное расследование [ч. 1 ст. 299 УК]. Полицейские офицеры общества Артем Тимофеев и Василий Хорошковский изъяли у хозяев питбуля. Герда временно пристроена в приют организации «В добрые руки». Узнайте об оперативных и достоверных новостях Киевщины на нашем Telegram-канале https://t.me/policekyivregion. #полиция #полицияКиевщины МВД Украины УНИАН Взгляд Киевщина — информационное агентство Телеканал "Прямой" Факты недели Моя Киевщина Взгляд Киевщина LIVE Телеканал "Прямой" Взгляд Киевщина — информационное агентство Телеканал ICTV Моя Киевщина УНН. Украинские Национальные Новости КиевВласть — Новости Киева и области СТБ Телеканал ICTV Обозреватель УНИАН Опубликовано Полиция Киевской области Четверг, 10 августа 2023 г.

Напомним, против киевлянки, которая "сорвалась" на собственную собачку во время прогулки, возбудили уголовное дело.

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