Одевал женскую одежду и проникал в школы: как наказали педофила, который в Киеве и Львове приставал к детям

Подозреваемый был приговорен к лишению свободы и внесен в "реестр педофилов".
Суд приговорил к 10 годам лишения свободы педофила, который переодевался в женскую одежду, проникал в школы и приставал к детям.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
По данным следствия, 49-летний мужчина в сентябре 2021 года переоделся в женскую одежду, пробрался в одну из школ Деснянского района города Киева. Там он в уборной совершил развратные действия в отношении 8-летней девочки.
Тогда его задержали правоохранители, однако суд избрал ему меру пресечения с возможностью внесения залога. Так житель Киева вышел на свободу и скрывался от следствия.
Преступник переехал во Львовскую область и снова совершил там сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних. Тогда его задержали.
Суд признал мужчину виновным и наказал на 10 лет лишения свободы. Также он внесен в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.
Напомним, что после побега из Киева, мужчина в очередной раз переоделся в женскую одежду и пробрался в одну из школ Львова. В туалете он требовал от 7-летней девочки, чтобы та разделась, однако ребенка спасла учительница. Искали педофила во Львове неделю.
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