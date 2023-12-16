В Киеве раздались взрывы: находитесь в укрытиях

Враг снова досаждает украинцам.
В ночь на 16 декабря 2023 года в ряде украинских областей, в частности, и в Киевской области была объявлена воздушная тревога.
Позже Воздушные Силы ВСУ предупредили об опасности от вражеских беспилотников.
"В столице работает ПВО. Еще одна группа БПЛА двигается в сторону Киева. Сейчас работу ПВО слышно на левом берегу столицы в Дарницком районе. Находитесь в укрытиях! Взрывы в Подольском районе столицы", — заявил позже мэр Киева Виталий Кличко.
"Враждебные цели в сторону центра столицы", — заметил он.
Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревогой.
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