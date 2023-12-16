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В Киеве раздались взрывы: находитесь в укрытиях

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
730
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве раздались взрывы: находитесь в укрытиях

Позаботьтесь о собственной безопасности / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Враг снова досаждает украинцам.

В ночь на 16 декабря 2023 года в ряде украинских областей, в частности, и в Киевской области была объявлена воздушная тревога.

Позже Воздушные Силы ВСУ предупредили об опасности от вражеских беспилотников.

"В столице работает ПВО. Еще одна группа БПЛА двигается в сторону Киева. Сейчас работу ПВО слышно на левом берегу столицы в Дарницком районе. Находитесь в укрытиях! Взрывы в Подольском районе столицы", — заявил позже мэр Киева Виталий Кличко.

"Враждебные цели в сторону центра столицы", — заметил он.

Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревогой.

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