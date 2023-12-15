Зеленский сделал "предупреждение" после скандала в Киевраде

Президент Украины Владимир Зеленский сделал "предупреждение" из-за скандала в Киевраде, связанного с принятием бюджета Киева на 2024 год. Как оказалось, не все местные депутаты были удовлетворены решением направить в 2024 году из столичного бюджета миллиард гривен на помощь ВСУ.

"Жизнь государства, жизнь любого общества, жизнь каждого человека является одной и той же жизнью Украины – жизнью, которую мы должны защищать и должны защитить от агрессии России. И если кто-то на любой должности или в государстве, или в органах местного самоуправления почему-то считает, что война – она "где-то там", а он якобы может заниматься чем-то другим – скажем так, приоритетным вопросом, – это большая ошибка, которую нужно исправить. Главная задача – оборона нашего государства", – об этом президент сказал во время заседания Конгресса местных и региональных властей, которое состоялось во Львове.

Напомним, Киевсовет проголосовал в этом году за увеличение помощи ВСУ из столичного бюджета: депутаты поддержали инициативу городского головы Виталия Кличко о военной субвенции не менее 1 млрд долларов.

Однако не все депутаты Киевсовета, как оказалось, были удовлетворены таким решением. Глава фракции "Европейская солидарность" в Киевсовете Владимир Прокопив, занимающий также должность заместителя главы КГГА, считает, что "Киеву не нужен бюджет войны". “В городе принимается киевский городской бюджет. Бюджет войны должен быть в государстве… Вы хотите здесь [в Киеве] бюджета войны? Государственный бюджет сделайте бюджетом войны, а города должны жить своей жизнью", – заявил он.

Читайте также: