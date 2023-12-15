В Киеве двоих детей с собачкой не пустили в укрытие во время тревоги: на ситуацию отреагировал образовательный омбудсмен

Случай в Киеве, когда детей не пустили в укрытие во время воздушной тревоги, потому что они были с собачкой, – это полный беспредел и произвол.

Об этом написал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в Facebook.

"Ситуация с охранником школы, который во время воздушной тревоги, когда была реальная угроза падения обломков, не пустил детей в укрытию, потому что "они с собачкой, а это аллергия" — это просто некий сюрреализм. Даже если и есть у кого-то аллергия, то в укрытии практически всегда можно найти более или менее уединенное место, чтобы ограничить контакты с другими людьми. Тем более – в большой школе", — написал он.

Но не это самое главное. По словам Горбачева, в нормативных документах невозможно предусмотреть все ситуации реальной жизни. Поэтому в любой ситуации руководствоваться надо самым главным: жизнь и здоровье человека высшая ценность. "Особенно — ребенка, нуждающегося в большей поддержке и внимании. А когда ребенок не просто спасается сам, а спасает еще и братьев наших меньших — то это просто вне понимания. Поэтому то, что детей не пустили в укрытие во время воздушной тревоги — это полный беспредел и произвол", — подчеркнул образовательный омбудсмен.

Понятно, что будет проведена служебная проверка, уже и прокуратура подключилась. Но для правильных выводов, по мнению Горбачева, важно понимать, чем руководствовался охранник: собственным пониманием или распоряжением руководства.

"Но, даже если руководство прямо не запрещало пускать "с животными", стоит очень тщательно выяснить: как такое вообще стало возможным? Как именно учебное заведение готовит работников к действиям в случае воздушной тревоги? Потому что этот случай стал известен, а где гарантия, что такое не происходит где-нибудь еще", — написал образовательный омбудсмен.

Напомним, что двоих детей – 11-летнюю Сашу и 12-летнего Богдана, – которые хотели спрятаться от вражеского обстрела в укрытие школы №40, охранник просто выгнал на улицу, потому что они были с маленькой собачкой, которая, мол-де, может вызвать аллергию у других людей, которые прятались в укрытии.

Пока Саша и Богдан бежали искать другое укрытие, буквально у них над головами сбили ракету.

Саша и Богдан со своей собачкой Айкой породы мальтипа/Фото: Татьяна Даниленко

Отметим, что отец школьников – военный Юрий Овчинников, служивший в составе ССО "Азов", погиб в прошлом году в Запорожье.

"Страшный символизм для вдовы погибшего героя: ситуация с детьми случилась ровно в том месте, куда ее любимый Юра 24 февраля 2022 пришел, чтобы стать добровольцем и уже никогда не вернулся домой", — написала журналистка Татьяна Даниленко, которая первая сообщила об этом случае.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Детей погибшего бойца не пустили в укрытию во время ракетной атаки. Объяснения шокируют!

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