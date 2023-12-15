В Киеве школьников не пустили в укрытие во время воздушной тревоги: в прокуратуре рассказали детали

Увидев, что дети были с собакой, охранник не допустил их до укрытия.

В Киеве детей не пустили в укрытие во время воздушной тревоги. Столичная прокуратура начала досудебное расследование.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Как отмечается, 14 декабря во время воздушной тревоги в 16:20 в Святошинском районе города в укрытие не пустили 11-летнюю девочку и 12-летнего мальчика.

“Увидев, что дети были с собакой, охранник не допустил их до укрытия, несмотря на очевидную угрозу их жизни из-за ракетной атаки. При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Святошинской окружной прокуратуры города Киева начато досудебное расследование по факту заведомого оставления без помощи детей, которые находились в опасном для жизни состоянии и были лишены возможности принять меры к самосохранению (ч. 1 ст. 135 УК Украины)”, — рассказали в прокуратуре.

Напомним, что школьников, желавших скрыться от вражеского обстрела, просто выгнали на улицу.

Читайте также ведущие новости дня: