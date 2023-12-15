В Киевской области будут судить митрополита УПЦ (МП), который разжигал религиозную рознь (фото)

В его высказываниях содержались призывы к разжиганию национальной и религиозной розни.

Митрополита УПЦ (МП) будут судить за разжигание религиозной розни. Делал он это, находясь под круглосуточным домашним арестом, размещая видеозаписи в YouTube.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры.

Как стало известно, находясь под круглосуточным домашним арестом, обвиняемый размещал свои видеозаписи в YouTube. В них он негативно охарактеризовал представителей и верующих Православной церкви Украины и других конфессий, работников правоохранительных органов, судебной власти, органов местного самоуправления и общественных активистов.

“В его высказываниях содержались призывы к разжиганию национальной и религиозной розни, а также признаки подстрекательства населения Украины к разрешению межконфессиональных конфликтов. Соответствующие выводы подтверждены судебно-лингвистической экспертизой”, — рассказали в прокуратуре.

Напомним, что в Киеве школьников не пустили к укрытию во время воздушной тревоги.

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