В Киеве прогремели взрывы: сбито уже 9 вражеских беспилотников

В воздушном пространстве Киева сбито уже 9 вражеских БПЛА.

В ночь на 19 декабря в Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

По информации Киевской ОВА, по состоянию на 4:55 враг продолжает атаковать столицу "шахидами".

"В Киеве продолжается воздушная тревога. Враг атакует столицу баражирующими боеприпасами "Shahed". Работает ПВО. На данный момент в воздушном пространстве Киева сбито уже 9 вражеских БПЛА", – говорится в сообщении.

Ранее о работе ПВО в Киевской области сообщил председатель Киевской ОВ Алексей Кулеба.

Напомним, что этой ночью, 19 декабря, российские оккупанты решили устроить украинцам "подарок" ко Дню святого Николая. В Киеве и ряде областей звучала тревога из-за запуска вражеских беспилотников.

В частности, об атаке вражеских дронов и их сбитии сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

После 3 ночи в большинстве центральных и южных областей, где объявляли воздушную тревогу, сообщили об отбое. Самая сложная ситуация – на Киевщине и в самой столице. Там воздушная тревога по состоянию на 5.00 продолжается. Жителей просят оставаться в укрытиях.