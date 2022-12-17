"Кое-что новое было в этих ударах": Арестович — о вчерашней ракетной атаке на Киев

Во время массированной ракетной атаки на Киев 16 декабря было замечено новое в действиях россиян. Оккупанты использовали меньшее количество крылатых ракет воздушного базирования и сделали акцент на "Калибые".

Об этом сообщил советник офиса президента Алексей Арестович в интервью Радио НВ.

"Кое-что новое было в этих ударах. Первое новое — это то, что использовали меньшее в два раза количество крылатых ракет воздушного базирования — 38 против обычных 70 залпов. Большой акцент был на "Калибры", которые с морских носителей запускаются — 22 штуки", – отметил он.

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Арестович обратил внимание, что были удары и ракетами средней дальности, которыми россияне пытались бить по командным пунктам ПВО и войскам радиотехнической разведки, которые как раз и видят пуски, взлет российских самолетов.

"О чем это может свидетельствовать? Это свидетельствует о том, что ракеты воздушного базирования все же понемногу заканчиваются. С другой стороны, это свидетельствует о том, что "Калибры" они все же производят. И, как говорило Главное управление разведки, до 40 штук в квартал они могут сделать новых. Они напливаются, а затем стреляют", — подчеркнул Арестович.

Вместе с тем, по воздушному базированию советник ОП заметил уменьшение возможностей российских сил.

"Почему они бьют? Бьют они потому, что верят в две вещи. Вся история России доказывает для них, что, если сосредоточиться на какой-то цели и бить туда 300 лет подряд в одну точку, то обычно срабатывает. Другое дело — когда эта тактика срабатывает, вознаграждение превалирует все потери", — добавил Арестович.

Напомним, 16 декабря Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения. Армия оккупантов выпустила по Киеву 40 ракет, из которых 37 сбили силы ПВО.

Тактика массированной атаки россиян: сначала разведка дронами, а затем ракеты - Юрий Игнат

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