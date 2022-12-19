У Києві прогриміли вибухи: збито вже 9 ворожих безпілотників

Наразі в повітряному просторі Києва збито вже 9 ворожих БПЛА.

В ніч на 19 грудня у Києві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи.

За інформацією Київської ОВА, станом на 4.55 ворог продовжує атакувати столицю "шахідами".

"В Києві триває повітряна тривога. Ворог атакує столицю баражуючими боєприпасами "Shahed”. Працює ППО. На даний момент в повітряному просторі Києва збито вже 9 ворожих БПЛА", – йдеться в повідомленні.

Раніше про роботу ППО на Київщині повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Нагадаємо, що цієї ночі, 19 грудня, російські окупанти вирішили влаштувати українцям "подарунок" до Дня святого Миколая. У Києві та низці областей лунала тривога через запуск ворожих безпілотників.

Зокрема, про атаку ворожих дронів та їхнє збиття повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Після 3 ночі у більшості центральних і південних областей, де оголошували повітряну тривогу, повідомили про відбій. Наразі найскладніша ситуація – на Київщині та у самій столиці. Там повітряна тривога, станом на 5.00, триває. Мешканців просять залишатися в укриттях.