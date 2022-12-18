Кличко рассказал, какая ситуация с теплоснабжением в Киеве после массированного обстрела РФ

В Киеве после очередного массированного ракетного удара, который россияне совершили 16 декабря, полностью возобновили работу системы теплоснабжения.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко утром 18 декабря.

В воскресенье, 18 декабря, коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом. В целом же, все источники теплоснабжения уже работают в штатном режиме.

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"Город после последних обстрелов возвращает работу всех сервисов. В частности, полностью возобновили работу системы теплоснабжения столицы. Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме. В течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом", — говорится в сообщении Кличко.

Напомним, в результате очередного массированного ракетного обстрела оккупационных войск 16 декабря в ряде регионов Украины, в том числе и в Киеве, исчезли электроэнергия, тепло- и водоснабжение.

По состоянию на утро субботы, 17 декабря, в столице полностью восстановили водоснабжение.

А вот теплоснабжение по состоянию на вечер удалось вернуть в дома 75% жителей столицы.

Тем временем в Киевской области после массированной атаки России 16 декабря полицейские обнаружили восемь мест, где упали сбитые ракеты. Всего же в результате вражеской атаки в Киевской области пострадали четыре человека, повреждены девять частных домов. Также зафиксированы повреждения частного имущества и автомобиля в Фастовском, Броварском, Бучанском районах.

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