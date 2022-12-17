Ракетная атака Украины: в Киевской области обнаружили 8 мест падения сбитых ракет (фото)

В Киевской области полицейские обнаружили восемь мест, где упали сбитые ракеты после массированной атаки Россией Украины 16 декабря.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

"8 мест падения сбитых вражеских ракет уже обнаружили и осмотрели полицейские Киевщины, работа по поиску обломков продолжается. Спасибо нашим ПВО за эффективную работу, а гражданам за своевременное сообщение в полицию о пролете ракет. 30 сообщений мы получили от людей во время тревоги. Именно своевременное реагирование на воздушные объекты врага помогает противовоздушной обороне уничтожать оружие агрессора", – написал он.

Он также добавил, что в результате атаки на Киевщине пострадали четыре человека, повреждены девять частных домов. Есть повреждения также частного имущества и автомобиля в Фастовском, Броварском, Бучанском районах.

Массированный ракетный удар России 16 декабря

В пятницу утром, 16 декабря, Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. В результате обстрелов во многих населенных пунктах исчезло электроснабжение, тепло и вода. Российские захватчики выпустили по Украине 76 ракет.

По данным Минэнерго, россияне повредили ориентировочно девять объектов генерации. Кроме того, были ограничены мощности атомных станций.

По словам представителя Киевской городской военной администрации Михаила Шаманова, оккупанты выпустили по Киеву 40 ракет, из которых 37 сбили силы ПВО. По его словам, Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения.

В Софиевской Борщаговке в Киевской области обломки сбитой российской ракеты застряли в авто. После ракетной атаки произошло падение обломков и на частные жилые дома на территории Броварской общины.

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