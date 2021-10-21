В Киеве приспустили главный флаг страны: что случилось

В Киеве приспустили главный флаг страны: что случилось

Флаг приспускаем за ухудшения погодных условий и проведения регламентных работ.

В Киеве приспустили главный флаг страны. Его приспустили из-за ухудшения погодных условий и проведения регламентных работ.

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Об этом заявил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

"С 10:00 21 октября ориентировочно до 10:00 22 октября мы приспускаем флаг из-за сильного ветра, который прогнозируют синоптики в Киеве. Между тем коммунальщики смогут провести необходимые работы с полотнищем и флагштоком", — сказал Вячеслав Непоп.

На сегодня сооружение флагштока является крупнейшим в Украине, высота флагштока — почти 90 метров, вес — 32 тонны. Размер полотнища флага — 16 на 24 метра.

Напомним, в Киеве 21 октября объявлено первый уровень опасности, желтый. В столице в четверг ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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