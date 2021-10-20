"Или вакцинация, или — изоляция": Кличко эмоционально обратился к жителям Киева

Мэр подчеркнул, что столица находится на пороге красной зоны.

Ситуация с распространением коронавируса в столице и в Украине в целом — ухудшается каждый день. За прошедшие сутки в Киеве — более 1 тысячи новых больных и 29 летальных случаев. Более 500 человек попали в больницы. Большинство из них — в тяжелом состоянии.

Койки в столичных больницах стремительно заполняются. Киев — на пороге красной зоны.

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Сегодня единственный способ остановить распространение вируса и избежать суровых ограничений — массовая вакцинация.

Об этом заявил мэр Киева в своем обращении к жителям столицы:

"Я призываю киевлян и всех украинцев идти и прививаться. Вакцина есть. Пункты вакцинации работают. Поэтому не слушайте дикую пропаганду антивакцинаторов! Поскольку 98% госпитализированных в больницы — не привиты. И умирают, в абсолютном большинстве, невакцинированные пациенты. Подумайте об этом.

Я понимаю, что мое обращение для части людей — непопулярное. Но самое важное для меня — сохранить здоровье и жизни киевлян! Не допустить коллапса медицинской системы, которая может не справиться со слишком большим количеством больных. Как это было в некоторых странах во время прошлых волн коронавируса.

Помните: вирус блокирует полноценную жизнь. И выбор у нас невелик: или вакцинация, или — изоляция!

Выбирайте здоровье и жизнь — свою, своих близких, друзей и тех, кто рядом! "

facebook/Віталій Кличко

Напомним, в столице 40% пациентов, которые находятся в реанимации коронавирусных больниц, умирают.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua

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