У Києві приспустили головний прапор країни: що сталося

У Києві приспустили головний прапор країни: що сталося

Прапор приспускають через погіршення погодних умов та проведення регламентних робіт.

У Києві приспустили головний прапор країни. Його приспустили через погіршення погодних умов та проведення регламентних робіт.

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Про це заявив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

"Із 10:00 21 жовтня орієнтовно до 10:00 22 жовтня ми приспускаємо прапор через сильний вітер, який прогнозують синоптики в Києві. Тим часом комунальники зможуть провести необхідні роботи з полотнищем та флагштоком", – сказав Вячеслав Непоп.

На сьогодні споруда флагштока є найбільшою в Україні, висота флагштока – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Нагадаємо, у Києві 21 жовтня оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. У столиці у четвер очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

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