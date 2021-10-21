"За считанные минуты мог умереть": в киевском метро спасли мужчину, у которого остановилось сердце

"За считанные минуты мог умереть": в киевском метро спасли мужчину, у которого остановилось сердце

Мужчина внезапно потерял сознание.

В Киеве на станции метро "Политехнический институт" внезапно потерял сознание пассажир. Дежурная подземки мгновенно сообщила об инциденте правоохранителей. Сотрудница полиции не растерялась и немедленно прибыла в вагон электропоезда. Полицейская на месте поняла, что у мужчины остановилось сердце и начала спасать его.

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Как рассказали в полиции Киева, спасательницей оказалась полицейская по управлению полиции в метрополитене Ирина Атаманчук.

Она провела сердечно-легочную реанимацию с помощью дефибриллятора, который есть на каждой станции киевской подземки.

После реанимационных действий человека передали врачам скорой медицинской помощи.

"В подобных ситуациях нужно действовать быстро, ведь за считанные минуты человек мог умереть. Поэтому, благодаря опыту, который получила во время курсов домедицинской помощи, начала процесс реанимации с помощью дефибриллятора. Через несколько минут сердце мужчины начало биться и он очнулся. Далее на станцию прибыли врачи и госпитализировали больного в медицинское учреждение", — рассказала полицейская.

Медики подтвердили, что полицейская вовремя и правильно оказала первую домедицинскую помощь, что спасло жизнь пассажиру. Сейчас его здоровью и жизни ничего уже не угрожает.

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