Киев в ближайшие дни попадет в "красную" зону карантина — Кличко

Ограничения, которые будут действовать в столице, примут в пятницу, 22 октября.

На днях Киев попадет в "красной" зоны карантина.

Ограничения, которые будут действовать в столице, примут в пятницу, 22 октября.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время открытия заседания Киевсовета.

"На днях Киев попадет в "красную" зону карантина. Поскольку ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается. За прошедшие сутки в Киеве — почти 1200 новых больных и 39 летальных случаев. Возраст, тех, кто умер — от 29 лет. В последние дни в больницы столицы госпитализируют по полтысячи больных. И большинство из них — в тяжелом состоянии. Пациенты, которые нуждаются в кислородной поддержке или искусственной вентиляции легких. Койки в столичных больницах заполняются. Уже более 50% коек, которые подготовил город для лечения больных коронавирусом, заполнены. А с кислородом заполнены более 63%. Поэтому в пятницу состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям города, которая примет решение о введении дополнительных ограничений и функционировании столицы в условиях "красной" зоны, в которую мы попадем на днях", — сказал Виталий Кличко.

Также мэр столицы поручил Департаменту здравоохранения КГГА активизировать кампанию по вакцинации жителей Киева. И призвал депутатов Киевсовета объяснять киевлянам о необходимости вакцинации.

"Работайте на округах, общайтесь с людьми. Объясняйте, что сегодня единственный способ остановить распространение вируса и избежать суровых ограничений — массовая вакцинация. И прививаться надо сейчас. Чтобы не стоять в очередях после того, как Киев попадет в "красную" зону. Мы видели, как это было недавно в некоторых других городах Украины", — отметил Кличко.

Он напомнил, что на сегодня 98% госпитализированных в больницы города — не привиты. И 99% летальных случаев — это невакцинированные пациенты.

"Сегодня главное — сохранить здоровье и жизнь людей! Не допустить коллапса медицинской системы, которая может не справиться со слишком большим количеством больных. Те, кто выступают против вакцинации и ограничений, попав в больницу, потом почему-то не рассказывают, что коронавируса не существует... Поэтому еще раз призываю киевлян и всех украинцев: идите и вакцинируйтесь! Давайте будем сознательными и будем заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких и людей вокруг!" — отметил Виталий Кличко.

Напомним, в Киеве 40% пациентов, которые находятся в реанимации коронавирусных больниц, умирают.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua

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