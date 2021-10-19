Когда в Киеве включат отопление: у Кличко назвали дату

Когда в Киеве включат отопление: у Кличко назвали дату

Заместитель председателя КГГА Пантелеев отметил, что раньше подключить отопление можно по заявке домовых общин.

В жилые дома Киева тепло должны подавать после того, как среднесуточная температура будет ниже 8°C трое суток подряд. Теперь стала известна точная дата подачи тепла в дома киевлян.

В то же время отопление уже включили в школах, детсадах и больницах.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, отопление в Киеве включат в субботу, 23 октября. Об этом он сообщил в комментарии "Большом Киеву".

В то же время Пантелеев отметил, что раньше подключить отопление можно по заявке домовых общин.

"Жители дома большинством должны поддержать решение подключения к теплу и направить копию протокола теплоснабжающей компании — КП" Киевтеплоэнерго ", ООО "Евро-Реконструкция". Мы все живем в условиях карантина, поэтому путь письменного анкетирования, которое должна сделать инициативная группа дома, чтобы не собирать домовые собрания", — объяснил столичный чиновник.

Напомним, в Украине начали производить мобильные и энергоэффективные дома будущего.

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