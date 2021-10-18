Под Киевом из-за пьяного водителя в ДТП пострадала целая семья: фото

Произошло столкновение автомобилей Renault Master и КАМАЗ, после чего водитель грузовика скрылся с места происшествия.

Под Киевом из-за пьяного водителя в ДТП пострадала целая семья. Произошло столкновение автомобилей Renault Master и КАМАЗ, после чего водитель грузовика скрылся с места происшествия.

Авария произошла вчера вечером, 17 октября, в Броварском районе на автодороге "Киев-Чернигов".

Об этом сообщает полиция Киевской области.

В результате столкновения пассажиры легковушки — мама, бабушка и 7-летняя девочка получили телесные повреждения. Они доставлены в местную больницу.

На место происшествия сразу прибыли наряд реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Броварского районного управления полиции.

Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и обнаружили автомобиль КАМАЗ в поселке Большая Александровка. За рулем грузовика был 41-летний житель Николаевской области.

Во время освидетельствования водителя-беглеца, установлено, что он был пьян. В его крови обнаружено 2,1 промилле алкоголя, что превышает норму почти в 10,5 раз.

Авто изъято и помещено на площадку временного содержания.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП, назначены соответствующие экспертизы. Продолжается досудебное расследование.

Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством — 0,2 промилле. Для понимания, 1 ‰ — это тысячная доля чего-нибудь, то есть промилле — это как процент, только в 10 раз меньше (то есть 1% — это 10 ‰).

Напомним, в Киеве на Брест-Литовском шоссе пьяный водитель микроавтобуса совершил ДТП, въехав в полицейское авто. В результате аварии четыре человека получили травмы.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку