Количество случаев коронавируса в Киеве резко возросло: статистика на 19 октября

Всего в столице подтверждено 245 483 случая COVID-19.
По состоянию на утро 19 октября в Киеве зафиксировано 837 новых случаев коронавируса за сутки. Это почти вдвое больше, чем 18 октября (416 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 245 483 случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 224 834 человека (264 за сутки)
- умерли 5 712 человек (26 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 141 616 случаев COVID-19 (565 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 129 923 человека (222 за сутки)
- умерли 3 034 человека (19 за сутки)
Напомним, в ВОЗ спрогнозировали, когда мир выйдет из пандемии коронавируса.
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