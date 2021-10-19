Количество случаев коронавируса в Киеве резко возросло: статистика на 19 октября

Количество случаев коронавируса в Киеве резко возросло: статистика на 19 октября

Всего в столице подтверждено 245 483 случая COVID-19.

По состоянию на утро 19 октября в Киеве зафиксировано 837 новых случаев коронавируса за сутки. Это почти вдвое больше, чем 18 октября (416 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 245 483 случая COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 224 834 человека ( 264 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 5 712 человек (26 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 141 616 случаев COVID-19 (565 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 129 923 человека ( 222 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 3 034 человека (19 за сутки)

Напомним, в ВОЗ спрогнозировали, когда мир выйдет из пандемии коронавируса.

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