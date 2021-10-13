Отопление может быть уже сейчас: киевлянам дали "лайфхак", как получить тепло преждевременно

Киевлянам рассказали, что нужно сделать, чтобы получить отопления уже сейчас.
В Киеве отопление в дома могут начать подавать раньше запланированного срока, если жители обратятся с соответствующим заявлением в КГГА. Должно быть более половины подписей жителей дома.
Об этом рассказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев во время брифинга.
"Мы даем возможность тем домовым общинам, которые хотят получить отопления уже сейчас", — высказался чиновник.
По его словам, для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением от инициативной группы дома, которую поддержит подписями более половина жителей.
После чего копию такого заявления необходимо отправить на электронную почту КГГА.
Ранее в КГГА сообщили, когда планируют включить отопление в домах Киева.
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