Отопление может быть уже сейчас: киевлянам дали "лайфхак", как получить тепло преждевременно

Отопление может быть уже сейчас: киевлянам дали "лайфхак", как получить тепло преждевременно

Киевлянам рассказали, что нужно сделать, чтобы получить отопления уже сейчас.

В Киеве отопление в дома могут начать подавать раньше запланированного срока, если жители обратятся с соответствующим заявлением в КГГА. Должно быть более половины подписей жителей дома.

Об этом рассказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев во время брифинга.

"Мы даем возможность тем домовым общинам, которые хотят получить отопления уже сейчас", — высказался чиновник.

По его словам, для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением от инициативной группы дома, которую поддержит подписями более половина жителей.

После чего копию такого заявления необходимо отправить на электронную почту КГГА.

Ранее в КГГА сообщили, когда планируют включить отопление в домах Киева.

Как сообщалось:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Какой будет погода сегодня и когда включат отопление

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку