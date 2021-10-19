В ресторане в центре Киева посетитель выстрелил в живот охраннику

В ресторане в центре Киева посетитель выстрелил в живот охраннику

33-летнего пострадавшего забрала скорая.

В ресторане в центре Киева посетитель выстрелил в живот охраннику.

33-летнего пострадавшего забрала скорая.

Также читайте В Киеве один из пассажиров маршрутки во время ссоры ударил другого ножом в живот

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию Киева поступило сообщение о том, что в заведении питания на улице Крещатик в сотрудника выстрелил неизвестный. Немедленно на место происшествия прибыли экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и врачи.

Как рассказал заместитель начальника отдела полиции №4 Шевченковского управления полиции Евгений Болюбаш, правоохранители выяснили, что травмы 33-летний пострадавший получил во время конфликта с посетителем.

"Незнакомец нецензурно выражался в сторону охранника, а после достал пистолет и выстрелил ему в живот. Пострадавшего доставили в больницу, а 29-летнего правонарушителя за совершение хулиганских действий мы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", — рассказал Болюбаш.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, а суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

За содеянное злоумышленнику грозит до семи лет заключения.

Напомним, под Киевом 24-летний парень до смерти избил участника ООС.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку