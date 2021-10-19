В пригороде Киева второклассник так ударил сверстника по голове, что того увезла скорая: фото

Двое семилетних мальчиков во время перемены бегали по коридору и один из них ударил другого в лобную часть головы.

Под Киевом второклассник так ударил сверстника по голове, что того увезла скорая.

Инцидент произошел в одной из школ села Софиевская Борщаговка.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

На место происшествия направлена группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа отделения полиции №5 (с. Чайки) и инспекторы ювенальной превенции Бучанского районного управления полиции.

"Правоохранители установили, что двое семилетних мальчиков во время перермены бегали по коридору и один из них ударил своего сверстника в лобную часть головы. Пострадавшего ученика 2-го класса госпитализировали в больницу города Боярка", — говорится в сообщении полиции.

Полиция Киевской области

По этому факту сейчас правоохранители проводят проверку.

Напомним, в Киеве мужчина сломал нос подростку на улице.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку