В Киеве нормализовалось качество воздуха

По состоянию на 16:25 Киев в рейтинге самых загрязненных городов мира опустился со второго на 39-е место. В настоящее время индекс загрязнения воздуха в столице составляет 53 при норме в 50.
Качество воздуха в Киеве нормализовалось: по состоянию на 16:25 наблюдается низкий уровень загрязненности.
Об этом говорится на сайте КГГА.
Ранее в столице наблюдалось задымление из-за торфяных пожаров в области.
Напомним, по состоянию на утро 2 сентября Киев оказался на втором месте мирового рейтинга городов с самым загрязненным воздухом.
По состоянию на 16:25 Киев в рейтинге самых загрязненных городов мира опустился со второго на 39-е место. В настоящее время индекс загрязнения воздуха в столице составляет 53 (умеренный уровень загрязнения – ред.) при норме в 50.
В КГГА добавили, что следить за состоянием атмосферного воздуха в режиме реального времени можно по ссылке, а также в городском приложении "Киев Цифровой".
Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.
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