В Киеве нормализовалось качество воздуха

По состоянию на 16:25 Киев в рейтинге самых загрязненных городов мира опустился со второго на 39-е место. В настоящее время индекс загрязнения воздуха в столице составляет 53 при норме в 50.

Качество воздуха в Киеве нормализовалось: по состоянию на 16:25 наблюдается низкий уровень загрязненности.

Об этом говорится на сайте КГГА.

Ранее в столице наблюдалось задымление из-за торфяных пожаров в области.

Напомним, по состоянию на утро 2 сентября Киев оказался на втором месте мирового рейтинга городов с самым загрязненным воздухом.

По состоянию на 16:25 Киев в рейтинге самых загрязненных городов мира опустился со второго на 39-е место. В настоящее время индекс загрязнения воздуха в столице составляет 53 (умеренный уровень загрязнения – ред.) при норме в 50.

В КГГА добавили, что следить за состоянием атмосферного воздуха в режиме реального времени можно по ссылке, а также в городском приложении "Киев Цифровой".

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

Как перетащить в мирную жизнь: психологическая реабилитация вернувшихся с войны бойцов - Олег Чабан

Читайте также: