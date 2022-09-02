Киевляне сдали на макулатуру около 25 тонн российских книг

Киевляне сдали на макулатуру почти 25 тонн российских книг, которые впоследствии отправили на переработку. Вырученные 97 856 гривен пойдут на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Киевском городском совете.

Первый этап сбора длился 1,5 месяца в муниципальном книжном магазине "Сияние книги". К сбору присоединилось более 1700 киевлян: они несли книги в руках, везли в чемоданах, приезжали на переполненных книгами авто, отправляли на такси или отправляли их по почте.

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"Совместными усилиями удалось собрать эти средства для нужд украинских бойцов, а именно планируем приобрести автомобиль для одного из батальонов на передовой. Залог уже прислан, автомобиль следует из Европы в Украину, однако собранной нами суммы совсем немного не хватает на нужное авто, поэтому в муниципальном книжном магазине объявлено продолжение сбора российских книг", — отметили коммунальщики.

Каждому, кто принесет и сдаст русскую книгу, будет предоставлена скидка 10% на покупку новых книг. Сбор проходит по адресу ул. Большая Васильковская, 6.

Напомним, в селе Требухов, что в Броварском районе Киевской области, в ночь на 2 сентября неизвестные запустили салют.

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