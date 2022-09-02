В метро в Киеве сократят интервал движения поездов

Интервал движения будет составлять 3-4 минуты.
В киевском метро с понедельника, 5 сентября, сократят интервал движения поездов.
Об этом сообщили в КГГА.
В пиковые часы интервал движения будет составлять 3-4 минуты, в межпиковые – 6 минут.
График движения поездов и режим работы станций можно посмотреть по ссылке: http://metro.kyiv.ua/node/103.
Напомним, в Киевской области уже несколько дней подряд продолжают гореть торфяники из-за чего в воздухе наблюдается сильное задымление. Поэтому Киев оказался на втором месте мирового рейтинга городов с самым загрязненным воздухом.
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