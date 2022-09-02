Жили среди мусора и тараканов: в Киеве из семьи забрали двух девочек (фото)

В Киеве забрали из семьи двоих детей 2011 и 2015 годов рождения, которые жили в полной антисанитарии — среди мусора и тараканов. Малолетних девочек забрали в больницу для медицинского осмотра.

Об этом сообщили в Национальной полиции Киева.

В отношении родителей участковые составили административные протоколы за невыполнение родительских обязанностей. С ними провели профилактическую беседу. Дальнейшую судьбу детей решит суд.

Напомним, в Киевской области уже несколько дней подряд продолжают гореть торфяники из-за чего в воздухе наблюдается сильное задымление. Поэтому Киев оказался на втором месте мирового рейтинга городов с самым загрязненным воздухом.

Фото: Полиция Киева

Фото: Полиция Киева

Фото: Полиция Киева

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