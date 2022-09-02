Оставайтесь дома и закрывайте окна: под Киевом спасатели тушат четыре ячейки возгорания торфа (фото)

Уже ликвидированы два очага торфяных пожаров вблизи поселка Гостомель и села Красный Рог.
В Киевской области спасатели тушат четыре ячейки возгорания торфа.
Как сообщает ГСЧС Киевской области в Telegram, спасатели держат ситуацию с торфяными пожарами под контролем.
В частности, по состоянию на 15:30 продолжается ликвидация:
- двух очагов торфяных пожаров вблизи села Сосновка и поселка Дымер Вышгородского района;
- одного очага торфяного пожара вблизи города Буча Бучанского района;
- одной ячейки торфяного пожара вблизи села Новые Безрадичи Обуховского района.
Ликвидировано: два очага торфяных пожаров вблизи поселка Гостомель и села Красный Рог.
В связи с пожарами в экосистемах области спасатели предостерегают граждан и советуют для защиты от воздействия загрязненного воздуха соблюдать следующие правила:
- оставаться дома и закрыть окна;
- надевать очки и маску, если нужно выйти на улицу;
- после прогулки принимать душ;
- проводить влажную уборку хотя бы один раз в день;
- избегать чрезмерной физической активности;
- временно не проветривать квартиру;
- пить много воды;
- если есть заболевания органов дыхательной системы, то носить с собой необходимые лекарства.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.
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