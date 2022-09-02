Оставайтесь дома и закрывайте окна: под Киевом спасатели тушат четыре ячейки возгорания торфа (фото)

Уже ликвидированы два очага торфяных пожаров вблизи поселка Гостомель и села Красный Рог.

В Киевской области спасатели тушат четыре ячейки возгорания торфа.

Как сообщает ГСЧС Киевской области в Telegram, спасатели держат ситуацию с торфяными пожарами под контролем.

В частности, по состоянию на 15:30 продолжается ликвидация:

двух очагов торфяных пожаров вблизи села Сосновка и поселка Дымер Вышгородского района;

одного очага торфяного пожара вблизи города Буча Бучанского района;

одной ячейки торфяного пожара вблизи села Новые Безрадичи Обуховского района.

Ликвидировано: два очага торфяных пожаров вблизи поселка Гостомель и села Красный Рог.

В связи с пожарами в экосистемах области спасатели предостерегают граждан и советуют для защиты от воздействия загрязненного воздуха соблюдать следующие правила:

оставаться дома и закрыть окна;

надевать очки и маску, если нужно выйти на улицу;

после прогулки принимать душ;

проводить влажную уборку хотя бы один раз в день;

избегать чрезмерной физической активности;

временно не проветривать квартиру;

пить много воды;

если есть заболевания органов дыхательной системы, то носить с собой необходимые лекарства.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

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