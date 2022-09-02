У Києві нормалізувалася якість повітря

Станом на 16:25 Київ у рейтингу найзабрудненіших міст світу опустився із другої на 39 сходинку. Нині індекс забруднення повітря у столиці становить 53 за норми у 50.
Якість повітря у Києві нормалізувалася: станом 16:25 спостерігається низький рівень забрудненості.
Про це йдеться на сайті КМДА.
Раніше у столиці спостерігалося задимлення через торф’яні пожежі в області.
Нагадаємо, станом на ранок 2 вересня Київ опинився на другому місці світового рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям.
Станом на 16:25 Київ у рейтингу найзабрудненіших міст світу опустився із другої на 39 сходинку. Нині індекс забруднення повітря у столиці становить 53 (помірний рівень забруднення – ред.) за норми у 50.
У КМДА додали, що стежити за станом атмосферного повітря в режимі реального часу можна за посиланням, а також у міському застосунку "Київ Цифровий".
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.
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