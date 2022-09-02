У метро в Києві скоротять інтервал руху поїздів

Інтервал руху становитиме 3-4 хвилини.
У київському метро з понеділка, 5 вересня, скоротять інтервал руху поїздів.
Про це повідомили в КМДА.
У пікові години інтервал руху становитиме 3-4 хвилини, у міжпікові – 6 хвилин.
Графік руху поїздів та режим роботи станцій можна подивитися за посиланням: http://metro.kyiv.ua/node/103.
Нагадаємо, на Київщині уже кілька днів поспіль продовжують горіти торф'яники через що у повітрі спостерігається сильне задимлення. Тому Київ опинився на другому місці світового рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям.
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