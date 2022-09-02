Київ опинився на другому місці світового рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям

Найбільш брудне повітря в районі Оболоні, Подолу та на Лівому березі.

На Київщині уже кілька днів поспіль продовжують горіти торф'яники через що у повітрі спостерігається сильне задимлення.

Так, згідно з сервісом IQ-Air, за рівнем забруднення повітря Київ вранці 2 вересня опинився на другому місці у світі, на першому місці – Сантьяго (Чилі), на третьому – Ліма (Перу).

За даними рятувальників, задимлення у Києві спричинене пожежею у селі Соснівка Вишгородського району, де продовжується ліквідація одного осередку торф'яної пожежі.

З огляду на ситуацію, киян та жителів передмістя закликають зачиняти вікна та обмежити перебування на вулиці.

Варто зазначити, що станом на 11:45 Київ у рейтингу найзабрудненіших міст світу опустився із другої на 18 сходинку.

Нагадаємо, вчора, 1 вересня, у Києві також спостерігалося задимлення.