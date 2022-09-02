Жили серед сміття і тарганів: у Києві з сім'ї вилучили двох дівчат (фото)

У Києві вилучили з сім'ї двох дітей 2011 і 2015 років народження, які жили в повній антисанітарії - серед сміття та тарганів. Малолітніх дівчат забрали до лікарні для медичного огляду.

Про це повідомили в Національній поліції Києва.

Відносно батьків дільничні склали адміністративні протоколи за невиконання батьківських обов’язків. З ними провели профілактичну бесіду. Подальшу долю дітей вирішить суд.

Нагадаємо, на Київщині уже кілька днів поспіль продовжують горіти торф'яники через що у повітрі спостерігається сильне задимлення. Тому Київ опинився на другому місці світового рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям.

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

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