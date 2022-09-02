Кияни здали на макулатуру майже 25 тонн російських книжок, які згодом відправили на переробку. Виручені 97 856 гривень підуть на потреби Збройних сил України.

Про це повідомили в Київській міській раді.

Перший етап збору тривав 1,5 місяця у муніципальній книгарні "Сяйво книги". До збору долучилося понад 1700 киян: вони несли книги в руках, везли у валізах, приїжджали на переповнених книгами авто, відправляли на таксі або надсилали їх поштою.

Також читайте У метро в Києві скоротять інтервал руху поїздів

"Спільними зусиллями вдалось зібрати ці кошти для потреб українських бійців, а саме плануємо придбати автомобіль для одного з батальйонів на передовій. Завдаток вже надісланий, автомобіль прямує з Європи в Україну, проте зібраної нами суми зовсім трішки не вистачає на потрібне авто, тому в муніципальній книгарні оголошено продовження збору російських книг", - зазначили комунальники.

Кожному, хто принесе та здасть російську книжку, буде надано знижку 10% на покупку нових книг. Збір триває за адресою вул. Велика Васильківська, 6.

Нагадаємо, у селі Требухів, що у Броварському районі Київської області, у ніч проти 2 вересня невідомі запустили салют.

Оперативні новини з фронту: запеклі бої тривають на півдні, сході та півночі України

Читайте також: