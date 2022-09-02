Залишайтеся вдома та зачиняйте вікна: під Києвом рятувальники гасять чотири осередки загоряння торфу (фото)

Вже ліквідовано два осередки торф’яних пожеж поблизу селища Гостомель та села Красний Ріг.
У Київській області рятувальники гасять чотири осередки загоряння торфу.
Як повідомляє ДСНС Київщини у Telegram, рятувальники тримають ситуацію із торф`яними пожежами під контролем.
Зокрема, станом на 15:30 продовжується ліквідація:
- двох осередків торф’яних пожеж поблизу села Соснівка та селища Димер Вишгородського району;
- одного осередку торф’яної пожежі поблизу міста Буча Бучанського району;
- одного осередку торф’яної пожежі поблизу села Нові Безрадичі Обухівського району.
Ліквідовано: два осередки торф’яних пожеж поблизу селища Гостомель та села Красний Ріг.
У зв`язку з пожежами в екосистемах області рятувальники застерігають громадян та радять для захисту від впливу забрудненого повітря дотримуватися таких правил:
- залишатися вдома та зачинити вікна;
- надягати окуляри та маску, якщо потрібно вийти на вулицю;
- після прогулянки приймати душ;
- проводити вологе прибирання хоча б один раз на день;
- уникати надмірної фізичної активності;
- тимчасово не провітрювати квартиру;
- пити багато води;
- якщо є захворювання органів дихальної системи, то носити із собою необхідні ліки.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.
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