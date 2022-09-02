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Залишайтеся вдома та зачиняйте вікна: під Києвом рятувальники гасять чотири осередки загоряння торфу (фото)

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© ДСНС України у Київській області

Вже ліквідовано два осередки торф’яних пожеж поблизу селища Гостомель та села Красний Ріг.

У Київській області рятувальники гасять чотири осередки загоряння торфу.

Як повідомляє ДСНС Київщини у Telegram, рятувальники тримають ситуацію із торф`яними пожежами під контролем.

Зокрема, станом на 15:30 продовжується ліквідація:

  • двох осередків торф’яних пожеж поблизу села Соснівка та селища Димер Вишгородського району;
  • одного осередку торф’яної пожежі поблизу міста Буча Бучанського району;
  • одного осередку торф’яної пожежі поблизу села Нові Безрадичі Обухівського району.

Ліквідовано: два осередки торф’яних пожеж поблизу селища Гостомель та села Красний Ріг.

У зв`язку з пожежами в екосистемах області рятувальники застерігають громадян та радять для захисту від впливу забрудненого повітря дотримуватися таких правил:

  • залишатися вдома та зачинити вікна;
  • надягати окуляри та маску, якщо потрібно вийти на вулицю;
  • після прогулянки приймати душ;
  • проводити вологе прибирання хоча б один раз на день;
  • уникати надмірної фізичної активності;
  • тимчасово не провітрювати квартиру;
  • пити багато води;
  • якщо є захворювання органів дихальної системи, то носити із собою необхідні ліки.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.

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