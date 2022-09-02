Залишайтеся вдома та зачиняйте вікна: під Києвом рятувальники гасять чотири осередки загоряння торфу (фото)

Вже ліквідовано два осередки торф’яних пожеж поблизу селища Гостомель та села Красний Ріг.

У Київській області рятувальники гасять чотири осередки загоряння торфу.

Як повідомляє ДСНС Київщини у Telegram, рятувальники тримають ситуацію із торф`яними пожежами під контролем.

Зокрема, станом на 15:30 продовжується ліквідація:

двох осередків торф’яних пожеж поблизу села Соснівка та селища Димер Вишгородського району;

одного осередку торф’яної пожежі поблизу міста Буча Бучанського району;

одного осередку торф’яної пожежі поблизу села Нові Безрадичі Обухівського району.

Ліквідовано: два осередки торф’яних пожеж поблизу селища Гостомель та села Красний Ріг.

У зв`язку з пожежами в екосистемах області рятувальники застерігають громадян та радять для захисту від впливу забрудненого повітря дотримуватися таких правил:

залишатися вдома та зачинити вікна;

надягати окуляри та маску, якщо потрібно вийти на вулицю;

після прогулянки приймати душ;

проводити вологе прибирання хоча б один раз на день;

уникати надмірної фізичної активності;

тимчасово не провітрювати квартиру;

пити багато води;

якщо є захворювання органів дихальної системи, то носити із собою необхідні ліки.

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