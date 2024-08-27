В Киеве ночью раздались взрывы: сработала ПВО

В Киеве в ночь на 27 августа прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua.

В сообщении указывается, что взрывы прогремели примерно в 01:15 ночи. Взры было слышно на Левобережье.

Начальник КМВА Серий Попко сообщил, что на подступах к столице сработала противовоздушная оборона.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" – сообщил Попко.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по гостинице в Кривом Роге одна женщина погибла.

Кроме того, мы также информировали, что в Днепре во время ракетного удара погиб мужчина, который в последний момент решил проверить воду в сети.

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