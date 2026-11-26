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- Киев
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В Киеве после удара баллистики новый взрыв: что известно
За несколько минут до взрыва в столице была объявлена воздушная тревога.
В четверг, 26 ноября, утром в Киеве раздался мощный взрыв.
Об этом сообщили местные жители в соцсетях.
За несколько минут до взрыва в столице была объявлена воздушная тревога.
Тревогу объявили из-за угрозы реактивных беспилотников.
«Киевщина: реактивный БпЛА курсом на Вышгород/Киев с севера», — говорится в сообщении Воздушных сил.
Тревога продолжается, жителей «желтых» и «красных» регионов призывают находиться в укрытиях.
Напомним, в Киеве поздно вечером, 25 ноября, во время «красной» воздушной тревоги раздались взрывы. В результате ночной баллистической атаки врага пострадали семь человек. Медики госпитализировали троих раненых. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.