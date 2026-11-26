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В четверг, 26 ноября, утром в Киеве раздался мощный взрыв.

Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

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За несколько минут до взрыва в столице была объявлена воздушная тревога.

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Тревогу объявили из-за угрозы реактивных беспилотников.

«Киевщина: реактивный БпЛА курсом на Вышгород/Киев с севера», — говорится в сообщении Воздушных сил.

Тревога продолжается, жителей «желтых» и «красных» регионов призывают находиться в укрытиях.

Напомним, в Киеве поздно вечером, 25 ноября, во время «красной» воздушной тревоги раздались взрывы. В результате ночной баллистической атаки врага пострадали семь человек. Медики госпитализировали троих раненых. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

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