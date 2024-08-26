В Киеве обломки беспилотника упали на дорогу, загорелись и уничтожили легковое авто: фото

В Киеве спасатели получили сообщение, что в Голосеевском районе на Обуховскую трассу упали обломки БпЛА. Там возник пожар, полностью уничтоживший легковое авто.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Пострадал водитель автомобиля. Пожар сейчас локализовали", – рассказал Кличко.

Пострадал водитель легкового авто / Фото: Управление ГСЧС Киева

На Обуховскую трассу упали обломки БпЛА и возник пожар / Фото: Управление ГСЧС Киева

Как отметил начальник КГВА Сергей Попко, в Киеве обошлось без разрушений.

Сергей Попко сообщил, что воздушная тревога в Киеве 26 августа суммарно продолжалась 8 с половиной часов.

"Уточнение данных по ударным БпЛА — в течение ночи было уничтожено до десятка вражеских дронов. Но примерно такое же количество — во время дневной атаки БпЛА. Всего было обнаружено и уничтожено почти 20 беспилотников врага, которые направлялись на столицу. Боевая работа велась на подступах к Киеву", – добавил он.

Напомним, ранее в телеграмм-каналах появилась информация о попадании по Киевской ГЭС. Как сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, плотину этой ГЭС разрушить ракетами невозможно.

Киевская область 26 августа 2024 года: последствия массированной атаки